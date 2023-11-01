Köpeğiyle otobüse binmek istedi ama izin vermediler

İstanbul Ümraniye'de bir vatandaş köpeğiyle belediye otobüsüne binmek istedi. Ancak yolcular köpeği istemeyince şoför otobüsü hareket ettirmedi, köpeğiyle birlikte vatandaş otobüs indi.
02 Kasım 2023 Perşembe
İstanbul Ümraniye'de bir vatandaş köpeğiyle belediye otobüsüne binmek istedi. Ancak yolcular köpeği istemeyince şoför otobüsü hareket ettirmedi, köpeğiyle birlikte vatandaş otobüs indi.
İstanbul Ümraniye'de bir vatandaş köpeğiyle belediye otobüsüne binmek istedi. Ancak yolcular köpeği istemeyince şoför otobüsü hareket ettirmedi, köpeğiyle birlikte vatandaş otobüs indi.