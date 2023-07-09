Köpek balıkları için 'sosyal medya' tehlikesi

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'sinin, 200 yılda yok olduğunu söyledi. Köpek balıklarının dünyadaki sayısının hızla azaldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz'deki aşırı avlanma ve çevresel nedenlerin köpek balıkları açısından risk oluşturduğunu söyledi. Son dönemde Antalya Körfezi'nde amatör olta balıkçılarının oltasına sıklıkla köpek balığı takıldığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, köpek balığı tutanların sosyal medya paylaşımı için fotoğraf veya video çekme gayretiyle nesli tehlikedeki türlere eziyet ettiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, bazı tekne sahiplerinin kazanç sağlamak amacıyla turistlere yönelik ya da deniz avcılığı meraklıları için köpek balığı avı turu düzenlediğini söyledi.

‘KÖPEK BALIĞI NESLİ HIZLA AZALIYOR’

Sosyal medyada paylaşım hevesiyle köpek balığı avlayan ya da oltasına takılan köpek balığını vakit kaybetmeden denize bırakmak yerine, görüntüsünü kaydedenlere tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde son dönemde sosyal medyada sıklıkla köpek balığı fotoğrafı videosu paylaşılmaya başlandı. Köpek balığının nesli hızla azalıyor. Akdeniz'de kıkırdaklı balık türü sayısı bakımından 48 köpek balığı, 40 vatoz türü, 2 de tavşan balığı türü bulunuyor. Akdeniz'de köpek balıkları aşırı avlanma, habitat değişikliği gibi nedenlerle risk altında. Akdeniz'de 200 yılda köpek balıklarının yüzde 97'si yok oluyor. Köpek balıkları palamut, ton balığı sürüleriyle hareket eder. Üreme döneminde küçük bireylerin yakalandığını görüyoruz. Biyolojik çeşitlilik açısından köpek balıklarının Antalya Körfezi'nde görülmesi, bu alanın üreme alanı olduğunu gösterdiği için iyi bir şey" diye konuştu.

‘TURİSTLERE GÖSTERMEK İÇİN AVLIYORLAR’

Köpek balığı avlamanın yasak olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, avcılığın belirlenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırımı bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Ticari teknelerle köpek balığı avlanırsa 5 bin 864 lira, amatör olta balıkçıları ya da sportif amaçlı yakalayanlar için de 1652 lira cezası var. Köpek balığı avcılığına giden insanlar var. Bu balıkları turistlere göstermek için avlıyorlar. Fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar. Köpek balıkları oksijeni, sudaki hareketiyle alıyor. Balığın fotoğraf ve video çekimi sırasında geçen zaman denize bırakıldıklarında yaşama şansını azaltıyor. Amatör balıkçıların oltasına da köpek balığı takılıyor. Olta balıkçıları da yakaladıkları köpek balığını zarar vermeden kısa sürede denize bırakmalı" ifadelerini kullandı.