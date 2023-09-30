Köpek direksiyon başına geçti radara yakalanıp ceza yedi

Slovakya’da bir köpek direksiyon başında radara yakalandı. Slovak polisi, hız kamerasında tespit ettiği köpeğin sahibine para ceza kesti.

Köpek direksiyon başına geçti radara yakalanıp ceza yedi

Slovakya’da kaydedilen görüntülerde bir köpek, direksiyon başında radar sistemine yakalandı. Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.

Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu. Fakat yetkililer, başkent Bratislava’nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

Cezanın aşırı hız nedeniyle mi yoksa hareket halindeki bir araçta evcil hayvanı sabitleyememekten mi kesildiği netleşmedi. Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu.

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POLİS O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir Skoda içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek gözüküyordu. O anları gören sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa büyük ilgi gösterdi.

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