Köpek etini yasakladılar. 2027'ye kadar yenmesine müsaade edildi

BBC’de yer alan habere göre, Güney Kore ülkede yüzyıllardır süregelen köpek eti yeme alışkanlığının sona ermesi için harekete geçti.

Zaten son yıllarda gençler arasında popülerliğini git gide yitiren alışkanlık, parlamentodan geçen kanunla artık son buluyor.

2027 yılından itibaren köpekleri sırf etleri için öldürenlere 3 yıla kadar, köpekleri etleri için yetiştirenlere ise en fazla 2 yıllık bir hapis cezası verilecek.

Yeni yasa 2027 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Bu sayede köpek eti satan işletmelerin bu sistemden çıkmaları için kendilerine yeterli süre tanınacak.

Güney Kore tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2023 yılında köpek eti satan 1600 restoran ve köpek yetiştiriciliği yapan 1150 çiftlik bulunuyor.

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gallup'un geçen yıl yaptığı bir ankete katılanların yüzde 8'i son 12 ay içinde köpek eti denedi. 2015'te bu oran yüzde 27'ydi.

Yine aynı şirket tarafından yapılan bir ankette ankete katılanların yüzde 20’den azının köpek eti tüketimini desteklediği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee hayvansever olmakla tanınıyor. Çiftin altı köpeği var ve köpek eti tüketiminin sonlandırılması için çağrıda bulundular.