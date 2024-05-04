Köpek gezdirerek kazandığı paraya inanamayacaksınız

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir vatandaşın köpek gezdirme hizmeti karşılığında ne kadar kazanabileceğini gözler önüne serdi. Videoda, ücretli olarak köpek gezdiren bir vatandaşın, 2 saatlik bir sürede kazandığı toplam miktarı paylaşması dikkat çekti.

Videoda, vatandaşın kazandığı para miktarının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Bu durum, köpek gezdirme hizmetinin ne kadar talep gördüğünü ve bu işin kazanç potansiyelini gözler önüne seriyor. Video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşılarak ilgi gördü.