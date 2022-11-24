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Köpek katliamını ileri sürerek barınağı bastılar. Belediye yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı

Mamak'ta beslediği sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden Aynur Öztürk, duruma müdahale etmek istediği esnada da zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Mamak Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise "Bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır" denildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:43
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Köpek katliamını ileri sürerek barınağı bastılar

Köpek katliamını ileri sürerek barınağı bastılar. Belediye yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı
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Ankara'da Aynur Öztürk isimli kadın mahallede beslediği 3 sokak köpeğinden ikisinin Mamak Belediyesi ekiplerince öldürüldüğünü diğerinin ise yaralandığı iddia etti. Barınak ekiplerine ait araçta kanlar içerisinde duran 2 köpek ile diğer yaralı köpeği kurtarmak istediğini ve zabıta ekipleri tarafından da darp edildiğini ileri süren Öztürk, köpeklerinin belediyeye ait barınaklarda ölüme terk edildiğini iddia etti.

"İKİ KÖPEĞİN AKIBETİNİ BİLMİYORUM"

Yaşadığı olayı anlatan Aynur Öztürk, yetkililerden yardım isteyerek, "Gönüllü olarak baktığım küpeli, kısırlaştırdığım köpeklerimin barınağa alınacağı söylendi. Eşimle birlikte olayın olduğu yere geçtik. Barınak aracının içerisinde kanlar içerişimde yatan iki köpek vardı. Bir de benim baktığım 3 yaşındaki 'Haçiko' cinsi köpeğim vardı. Onu da bayıltmışlar, çırpınıyordu. O köpeğimi geri aldım. Onu kurtardım fakat araç içerisindeki kanlı iki köpeğin akıbetini bilmiyorum. Ardından da zabıta ekipleri geldi.

"ZABITA EKİPLERİ BENİ DARP ETTİ"

Video çekiyordum. Mamak Belediyesi zabıta ekipleri elimden çekti ve beni darp etti. Telefonumu yere fırlatıp yamulttular. Beni itmeye başladılar. Parmağımda darp izi var. Mamak Belediyesi ile kısırlaştırma işlemi için defalarca iletişime geçtim. Her seferinde bir bahaneyle köpekleri kısırlaştırmadılar. Ben defalarca söyledim kısırlaştırma olsun diye. Arabanın için kan revan içindeydi. Köpekler ölmüştü. Kanları üzerime bulaştı. Barınaktaki şartların çok iyi olmadığını biliyorum. Kendi köpeğimi kanlar içerisinde olan arabaya attıklarını gördüm. Zabıta ekipleri tarafından darba uğradım" ifadelerini kullandı.

MAMAK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepki çeken o görüntüler sonrası Mamak Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"24.11.2022 tarihinde saat 08.22’de çözüm merkezimize gelen ihbarla Doğukent Caddesinde bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği, yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır.

Ege Mahallesinde saldırgan köpeklerle ilgili yapılan başka bir ihbar üzerine, Veteriner Müdürlüğü görevlilerinin köpekleri aynı araca alması esnasında bir şahıs, kaza sonucu ölen köpekle ve diğer köpeklerle ilgili tepki göstermiştir.

Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğünün görevini yapmasına engel olmak isteyen görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

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Sabri Davut
24.11.2022 21:44
Mamak Belediye zapıtaları yaralı bir köpeği veterinere götürmüş öyle mi? Güleyim bari. Hayvanı döğe döğe öldürdüklerini paylaştı heyvansever hanımefendi.  
 
Sato
24.11.2022 21:30
Köpekler tarafından parçalanan çocuklar için ne yaptınız? Tabiki hiç. Şehirlerde, binalarda köpek beslemek kanunen yasaklanmalıdır. Hevesle akıp usanınca sokağa atmak hayvanseverler değildir .  
 
İt değil insan sever ahmet
24.11.2022 21:10
Bu sene içinde bu sokak itleri yüzünden kuduz olan.ve ölen kaç çocuk var o zaman neden bir kelime söylemiyorsun,.bunların herbirine kaç köpek varsa başıboş.hepsini bunlara zimmetleyin..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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