Köpek kaykay ile köy turu attı. Sosyal medya bugün bu videoyu konuşuyor

Editör: Abdullah Keleş

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak bir Uzak Doğu ülkesinde çekildiği sanılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

İHTİYAÇ MOLASI VERDİ SONRA YİNE DEVAM ETTİ

Videoda bir köyde kaykay turu yapan köpek görülüyor. Sosyal medya paylaşımının en çok dikkat tarafı ise köpeğin verdiği ihtiyaç molasından sonra kaykay kullanmaya devam etmesi izleyenleri hayrete düşürdü.

"BENDEN 10 KAT DAHA YETENEKLİ"

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, köpeğin kendilerinden daha yetenekli olduğunu iddia ettiler.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medyada herkes bugün bu videoyu konuştu.

İşte o yorumlardan bazıları;