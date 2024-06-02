Köpek kıyımı şimdiden başladı. 20'si öldü 30'u kurtarıldı

Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü bulundu. Açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, köpeklerin zehirlendikten sonra topluca bu bölgeye atıldığını söyledi.

Yozgat Katı Atık Birliği civarında köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisi bilgisi verilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine giderek inceleme yaptı. Ekipler köpeklerin şırınga ile zehirlendiğini belirleyerek ölü köpekleri gömdü.

Yaşayan 30 kadar yavru ve yetişkin köpek ise toplanarak belediye barınağına götürülerek tedaviye alındı.



VAHTEŞE TANIK OLDUK

Olaya ilişkin açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir yanı olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. " diye konuşarak belediye olarak hayvanlara merhametle yaklaşacaklarını ve bakım ve beslenmelerini yapacaklarını söyledi