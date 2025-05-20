Köpek mezarlarını elleriyle kazıp beddua ettiler

Uzun süredir Türkiye’de tartışma konusu olan başıboş sokak köpekleri, özellikle köpek saldırılarında yaşanan ölüm ve yaralanmalar nedeniyle kamuoyunda ciddi bir endişe yaratmıştı. İnsanların korkudan sokağa çıkamaz hale gelmesi, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını gündeme getirdi.

Yeni yasada, sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, tedavi edilemeyen ve saldırgan davranışlar sergileyen köpeklerin ise uyutulması gibi düzenlemeler yer alıyor.

MEZARLARI AÇMAYA KALKTILAR

Bursa’da ise akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir grup kişi, köpek mezarlığına giderek toprağı kazmaya başladı. Bu anları videoya kaydeden şahıslar, bir taraftan ağıt yakarken bir taraftan da beddua etti.

BULAŞICI HASTALIK TEHLİKESİ

Hastalık veya kuduz nedeniyle ölen köpeklerin mezarlarını elleriyle kazan bu kişiler, büyük tepki topladı. İzinsiz kazı işleminin bulaşıcı hastalık yayma riski taşıması üzerine alarma geçildi ve Bölge Hıfzıssıhha Kurulu olaya müdahale etti.