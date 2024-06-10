Köpek öldürenin fiyatı 275 lira oldu. Sigara yakıp şarap yudumlamak tarihe karışacak

Düzenleme: Kaynak: Gazete duvar
Köpek öldürenin fiyatı 275 lira oldu. Sigara yakıp şarap yudumlamak tarihe karışacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna yüzde 20 zam geldiğini ve en ucuz şarap fiyatının 275 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Halk arasında en ucuz şaraba "Köpek öldüren" adını takan vatandaş zamma isyan etti.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere yaptığı zamlar bitmek tükenmek bilmiyor. Zam haberini duyan emekli bir vatandaş "Seneler önce bir kadeh şarabı sigaramı yakarak içmek en büyük zevkimdi. Şimdi bu hayal oldu. En ucuz sigaranın paketi 66 TL'ye en ucuz şarabın da fiyatı 275 TL'ye yükselecek. Emekliye sadece enflasyon farkını verip zam yapmayan hükümet vatandaşını kaz gibi yolmaya devam ediyor" dedi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Böylelikle grubun en ucuz şarabı 275 TL oldu.

Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam gelmişti.

20 gün sonra sigara ve alkol ürünleri için Türkiye’de geçerli olan ÖTV'ye yüzde 20 zam yapılacak. Bu değişiklikle birlikte en ucuz sigara fiyatı 66 liraya yükselecek. Tüm sigara markalarında da 15 lirayı bulan artışlar yaşanacak.

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