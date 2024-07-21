Köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki kız ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki kız ağır yaralı

Macaristan, Rajka'da iki yaşındaki bir kız çocuğu bir köpeğin saldırısına uğradı.

Rajka'da çıkan yerel gazetenin haberine göre küçük kız hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı ve stabil hale getirildikten sonra ambulans helikopteri onu hastaneye götürdü. Durumunun iyileşip iyileşmediği henüz bilinmiyor.

Rajka Belediye Başkanı Vince Kiss, küçük kızın ailesinin yakın bir tanıdığının evinde bulunduğunu, çocukların bahçede oynadığı sırada bir köpeğin talihsiz yavruya saldırdığını belirtti.

Beş gün önce Novi Sad'da bir pitbull sahibine saldırıp parçalamıştı ancak İngiltere'de de ciddi bir köpek saldırısı yaşanmıştı. Burada 50 kiloluk XL Bully cinsi köpek, hayvan kurtarma merkezi çalışanına saldırdı.

Michigan'da 8 yaşındaki erkek kardeşi, Temmuz ayı başlarında bir çocuğu kavga eden bir köpeğin dişlerinden kurtardı. Borsod'da bir adam, haziran ayı sonunda iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Haziran başında Knoxville, Tennessee'de kendi köpekleri bir ailenin bebeğine saldırdı.

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