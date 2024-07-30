Köpek saldırısından kaçarken yaralanan çocuk korku dolu anları anlattı

Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık ise yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek “Ayağını değil de kafasını çarpsaydı ne olacaktı? Bunun hesabını bana sokak hayvanları mı verecek? Hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar” dedi.

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sohbet ettikten sonra eve dönmek isteyen 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, arkasından saldıran köpeği görünce kaçmaya çalıştı.

Köpekten kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarına çıkan Kocabıyık buradan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kocabıyık’ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sırt üstü düşmenin etkisiyle nefessiz kalan ve ayağına da demir saplanan Kocabıyık, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesine sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ekibi tarafından tedavi alınan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Akciğerlerindeki zedelenme nedeniyle hastanede müşahedede tutulan Kocabıyık’ın ameliyat geçirme riskinin de bulunduğu öğrenildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mehmet Can Kocabıyık, “Arkadaşımla ayrıldıktan sonra eve doğru giderken arkamdan bir köpek sesi duydum. Arkama baktığımda köpek bana saldırıyordu. Hızlı da geliyordu.

Ben de ilk bulduğum karşıdaki apartmana doğru koştum. Oradan duvardan tırmanırken korkuluklara ayağım battı ve sırt üstü yere düştüm. Durduk yere saldırdı. Ondan birkaç dakika öncesinde de arkadaşıma saldırmıştı. Eve giderken de bana saldırdı. Geçen sene de başka bir arkadaşımın aynı köpek yüzünden kolu kırıldı” dedi.

Kendisi tanıyanların durumu ambulansa bildirdiklerini ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kocabıyık, “Şansıma eski ev sahibimizin bahçesine düşmüşüm. Olanı duyunca hemen ambulans çağırdılar. Ayağıma pansuman yaptılar. Orada hep iki tane köpek duruyor. Bir tanesi geldi bana saldırdı. Normalde köpekleri severim de bazı köpeklerden nefret etmeye başladım” diye konuştu.

“Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar”

Yaşadıkları yüzünden uyku uyuyamadığını söyleyen baba Recep Kocabıyık, “Kendi seyyar aracımla Akhisar’da çalışıyorum. Köpeklerden biz de sıkıntı çekiyoruz. Oğlum arayıp durumu haber verince koştum hastaneye gittim. Bu çocuk ayağını değil de kafasını çarpsaydı ne olacaktı? Bunun hesabını bana sokak hayvanları mı verecek? Dünden beri gözümde uyku yok. Hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna olacak. Bu şekilde olmaz. Her yerde aynı sorun. Geçenlerde sağlık ocağında küçük çocuğuma saldırdı. 3 gün müşahede altında tutulacak. Akciğerinde sıkıntı olduğu söylendi. Akciğerlerinde hava varmış o havayı alacaklar. Sırt üstü düşmesi nedeniyle nefessiz kaldı. Ameliyat yapma durumu da olabilirmiş. Uykusuz nöbet tutuyorum. 3 santimetrelik demir girdi ayağına. Ya kafasına girseydi ne olacaktı?” ifadelerini kullandı.

“Akhisar Belediyesinden şikayetçi olacağım”

Önlem almadığı için Akhisar Belediyesinden şikayetçi olacağını kaydeden baba Kocabıyık, “Polis arkadaşlar köpeklerin alındığını söylediler. Tutanağın tutulduğunu söyledi. Ben de Akhisar Belediyesinden şikayetçi olduğumu söyledim. Hastaneden çıktıktan sonra Akhisar Belediyesinden şikayetçi olacağım” dedi.