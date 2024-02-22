Köpek terörü bitmiyor! Alışveriş için gittiği çarşıda 5 köpek saldırdı

Gün geçmiyor ki Türkiye’nin çeşitli illerinden başıboş köpek saldırısı haberi gelmesin. 7'den 70'e tüm vatandaşlara büyük korku yaşatan sokak köpekleri, saldırılarıyla bazen ölüm ve ağır yaralanmalara neden oluyor.

Son günlerde yaşanan saldırılarına Hatay'ta bir yenisi daha eklendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Ahmet Sağaltıcı isimli motosiklet sürücüsü, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve ayağından yaralandı. Sağaltıcı, kendi imkanlarıyla gittiği Samandağ Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi .

Daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığını belirten Sağaltıcı, yetkililerden sahipsiz köpekler konusunda önlem almasını istedi.