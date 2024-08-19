Köpek toplama operasyonu vatandaşın tepkisine yol açtı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, zabıta ekiplerinin meydanda başıboş gezen köpekleri toplama girişimi, vatandaşlarla zabıta arasında tartışmaya yol açtı. İddiaya göre, ekipler, bir kişinin şikayeti üzerine başıboş köpekleri toplamak için meydanda harekete geçti. Şikayette bulunan kişinin, köpeklerden birinin kendisini ısırdığı yönündeki iddiasına dayanan operasyonda, köpeklerin alınmak istenmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Olay yerine toplanan bir grup vatandaş, köpeklerin birini ısırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını ileri sürerek zabıta ekiplerine müdahale etti. Vatandaşlardan biri, “Alamazsınız, adam ‘Beni ısırdı’ diyor ama kanıt yok. Yara izi de yok. Kanıtsız alamazsınız” diyerek tepki gösterdi.