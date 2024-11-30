Köpek yakıt deposunda buldu

Kaynak: İHA

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ama çalışmasında kullanılan polis köpeği yakıt tankına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda hassas burunlu narkotik köpeği de yer aldı. Köpek tarafından aranması yapılan arabanın yakıt tankı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

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Polis ekiplerince yakıt tankı içerisinden çıkarılan toplam 5 kilogram ağırlığında esrar maddesine el konulurken araç sürücüsü D.Y. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

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