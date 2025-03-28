Köpek yaşasın diye kendini öldürüyordu

Kaynak: İHA

Düzce'de caddeye aniden fırlayan köpeğe çarparak ölümüne neden olmak istemeyen sürücü direksiyonu aniden kırdı. Sağ tarafında giden araca çarpan sürücü taklalar attı. O anları arkasındaki aracın kamerası kayıt etti.

Korkunç kaza D-100 karayolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. Çilimli’den Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil, sol şeritte ilerlerken yola bir anda köpek çıktı.

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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yanında seyir halinde olan minibüse çarparak takla attı.

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Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobildeki kişiler kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı bir başka araç sürücüsünün kamerasına an be an yansıdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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