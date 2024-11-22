Köpek yavrusu için ağacı kestiler

Kaynak: İHA
Köpek yavrusu için ağacı kestiler

Malatya’da bir ağacın kovuğuna giren ve sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin hızar makinesi ile müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir köpek yavrusunun sığınmak için girdiği ağaç kovuğunda sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin köpeğin sıkıştığı yerin dar ve zor ulaşılabilir olması nedeniyle ilk müdahale yetersiz kaldı.

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Ekipler, durumu daha etkili çözebilmek için hızar makinesi kullanarak ağaç kovuğunu kesmeye karar verdi. Yavru köpek, yapılan bu müdahale ile sıkıştığı yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Kurtarılan köpek yavrusunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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