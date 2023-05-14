Köpekbalığı 13 yaşındaki kızı kanlar içinde bıraktı

ABD'de beline kadar gelen suda arkadaşıyla oturan 13 yaşındaki kız köpekbalığı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan kız aldığı ısırık darbelerine rağmen sahile kadar yüzmeyi başardı. Genç kız, "Hayvana yumruk bile attım" dedi.

Köpekbalığı 13 yaşındaki kızı kanlar içinde bıraktı

Guardian'ın haberine göre, Ella Reed, Florida eyaletindeki bir sahilde beline kadar gelen suda bir arkadaşıyla oturuyordu. 13 yaşındaki kız çocuğu tam bu esnada vücudunda büyük bir acı hissetti.

Acının geldiği yeri bakan kız bir köpekbalığının karnını ısırdığını gördü. Kanlar içinde kalan kız can havliyle sahile doğru yüzmeye başladı. Bu sırada köpekbalığı ile yüz yüze geldi. Köpekbalığı kendisine doğru hamle yapınca 13 yaşındaki kız, kurtulmak için köpekbalığına yumruk attı.

Kendisini yine de bırakmayan köpekbalığından kurtulmak için genç kız kolunu ve ve ellerini de kullanmak zorunda kaldı.

Ancak köpekbalığı kolunu ve elini de ısırdı. Can hayliyle Ella Reed önce annesine ardından da ağabeyine seslenerek yardım istedi. Ağır şekilde yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kız sağ olarak sahile çıkmayı başardı.

Haberlerde adına yer verilmeyen anne, şöyle konuştu:

"Çılgıncaydı çünkü kızım baştan aşağıya kanla kaplıydı. Bu yüzden neler olup bittiğini göremiyordu. Titriyordu ama sakindi. Midesinden, kolundan, dizinden ve parmağından ısırılan Reed'e 19 dikiş atıldı."

Reed, "Olan biten beni şoke etti. Bu yüzden aslında acı hissetmedim çünkü adrenalin tavan yapmıştı" dedi.
Talihsiz çocuk saldırıya rağmen yüzmekten vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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