Köpekler açlıktan ve susuzluktan öldüler

Kaynak: AA / İHA
Köpekler açlıktan ve susuzluktan öldüler

Gümüşhane Valiliği, belediyenin hayvan bakım evinde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialara ve görüntülere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntüler ve iddialarla ilgili olarak ivedilikle idari inceleme başlatıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İnceleme kapsamında ilgili birimlerce yerinde araştırma yapılmakta olup, ihmali veya kusuru bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli idari işlemler titizlikle yürütülecektir. Hayvan haklarının korunması ve tüm canlıların yaşam hakkının güvence altına alınması devletimizin temel sorumlulukları arasındadır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

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