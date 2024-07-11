Köpekler dağ keçisine saldırdı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Hacimi Park mevkiine kadar gelen koruma altındaki dağ keçileri, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Saldırıdan kaçamayan bir yavru dağ keçisi yaralandı. Sokak köpeklerini vatandaşlar uzaklaştırdı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı yaban keçisini bulunduğu yerden alarak, veteriner hekim kontrolünden geçirdi. Tedavisine başlanılan ve biberonla beslenen yavru yaban keçisinin, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.