Köpekler kovaladı ayı kaçtı

Van'ın Özalp ilçesinde bir mahalleye inen ayıyı kovalayan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Köpekler kovaladı ayı kaçtı

İHA'nın haberine göre, Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'ne inen ayı tedirginlik yaşattı. Üç akşamdır mahalledeki köpeklerin sürekli havlamasından kuşkulanan mahalle sakinlerinden Ergin Yıldırımçakar, evinde kurduğu güvenlik kameralarını kontrol etti.

Görüntüye baktığında köpeklerin bir ayıyı kovaladığını fark etti. Üç akşamdan bu yana köyün köpeklerinin huzursuz olduğumu ifade eden Yıldırımçakar, "Güvenlik kamerası görüntüleri baktığımda ayının mahalleye indiği ve bahçeye girdiğini gördüm" dedi.

Yıldırımçakar "Ayı üç gündür köye geliyor. Köpeklerin seslerini duyunca bende hemen kameranın karşısına geçip görüntüleri kontrol ettim. Baktım ki köpekler bir ayı kovalıyor. Ayı ya aç kalmış ya da bir leş bulmuş ki üç gündür aynı saatte geliyor" diye konuştu.

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