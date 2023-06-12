Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversiteli ağır yaralandı

İzmit'te Kocaeli Üniversitesi kampüsü içerisinde sokak köpeklerinden kaçtığı sırada 3 metrelik istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi Lokman Emre Yurtsever (19), ağır yaralandı.

Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversiteli ağır yaralandı

DHA’nın haberine göre, olay, 9 Haziran saat 23.30 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüs içindeki Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde, sokak köpekleri tarafından kovalanan Lokman Emre Yurtsever, kaçmaya çalıştığı sırada istinat duvarından düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Yurtsever, kafasını da beton zemine çarptı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan Yurtseven ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yurtsever’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Lokman Emre Yurtseven’in Kocaeli Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ve Bursa’dan eğitim için Kocaeli’ye geldiği öğrenildi.kopeklerden-kacarken-istinat-duvarindan-dusen-universiteli-agir-yaralandi-2410-dhaphoto1.jpgkopeklerden-kacarken-istinat-duvarindan-dusen-universiteli-agir-yaralandi-2410-dhaphoto2.jpgkopeklerden-kacarken-istinat-duvarindan-dusen-universiteli-agir-yaralandi-2410-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi Güncel
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Magazin
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı Spor
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı Kültür Sanat
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu Spor
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Güncel
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı Güncel
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı