Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversiteli ağır yaralandı

DHA’nın haberine göre, olay, 9 Haziran saat 23.30 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüs içindeki Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde, sokak köpekleri tarafından kovalanan Lokman Emre Yurtsever, kaçmaya çalıştığı sırada istinat duvarından düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Yurtsever, kafasını da beton zemine çarptı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan Yurtseven ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yurtsever’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Lokman Emre Yurtseven’in Kocaeli Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ve Bursa’dan eğitim için Kocaeli’ye geldiği öğrenildi.