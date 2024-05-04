Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı

Kadriye Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan 15 yaşındaki Hamitcan Haber, bir otele staj başvurusu için gittiği sırada yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmak için yola çıkan Haber, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tedaviye alındı.

Hamitcan Haber, gazetecilere, yolda yürürken birden köpeklerin üzerine doğru geldiğini söyledi. Korktuğunu ve kaçmaya başladığını söyleyen Haber, "Kaçarken araba çarpmış, bayılmışım. Ambulansta uyandım. Sadece köpeklerin bana saldırdığını hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Başıboş köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim." dedi.

Babası Hasan Haber de sahipsiz köpeklerle ilgili bir an evvel işlem yapılmasının gerekli olduğunu belirtti. Çok sayıda insanın köpek saldırısı yüzünden öldüğünü ya da yaralandığını vurgulayan Haber, oğlunun da zarar gördüğünü söyledi.

Annesi Safiye Haber de sahipsiz hayvanların bir barınağa toplatılması gerektiğini ifade etti.