Kopenhag ile Başakşehir puanları paylaştı! Kopenhag: 2 - Başakşehir: 2

Kaynak: İHA
Kopenhag ile Başakşehir puanları paylaştı! Kopenhag: 2 - Başakşehir: 2

UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay’ın pasında sağ kanatta Deniz’in şutu üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Mattsson’un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2

83. dakikada Lopez’in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2

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Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia

Kopenhag: Trott, Huescas (Gocholeishvili dk. 46), Gabriel, Diks, Lopez, Clem (Larsson dk. 73), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Claesson dk. 46), Mattsson, Onugkha (Cornelius dk. 60, Chiakha dk. 76)

Yedekler: Theo Sander, Runarsson, Garananga, Hojer, Achouri

Teknik Direktör: Jacob Neestrup

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 46), Opoku, Lima, Berkay (Ömer Ali Şahiner dk. 86), Onur (Crespo dk. 86), Berat, Keny, Davidson (Deniz Türüç dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 71)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan, Serdar Gürler, Pelkas, Metin Emre Karaal

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Chiakha (dk. 79 ve 83) (Kopenhag), Keny (dk. 26), Piatek (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Diks, Lopez, Onugkha (Kopenhag), Ba, Berat, Davidson, Deniz Türüç, Lima, Piatek (Başakşehir)

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