Köprüçay Irmağı kenarında cansız bedeni bulundu! 16 gündür haber alınamıyordu…

Manisa’dan Antalya'ya çalışmaya gelen ve 3 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Süleyman Tekmen'in (43), ırmak kenarında cansız bedeni bulundu.

Köprüçay Irmağı kenarında cansız bedeni bulundu! 16 gündür haber alınamıyordu…

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde Köprüçay Irmağı kenarındaki nar bahçesinin yanında, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, Manisa'nın Turgutlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Süleyman Tekmen olduğu belirlendi. Süleyman Tekmen'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Süleyman Tekmen'in ağabeyi Resul Tekmen'e ulaştı. Teşhis için Serik'e gelen Resul Tekmen, cesedin kardeşine ait olduğunu beyan etti. Bekar olan Süleyman Tekmen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Resul Tekmen, kardeşinin 6-7 yıldır Manavgat Side bölgesinde sezonluk olarak otellerde çalıştığını, 1 Mayıs'ta Turgutlu'dan Manavgat'a çalışmak için geldiğini, son olarak 3 Mayıs günü kendisiyle telefonla görüştüğünü, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi. 11 Mayıs'ta Manavgat'a gelip 3 gün kardeşini aradığını, bulamayınca da polise kayıp ihbarında bulunduğunu söyleyen Resul Tekmen, "Kardeşim kendi halinde içine kapanık biriydi. Otellere çalışmaya gelirdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(Kaynak: DHA)

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