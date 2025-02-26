Köprüde çırılçıplak intihar girişimi. Genç kadını polis ikna etti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir intihara teşebbüs olayı yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir kadın, üzerindeki kıyafetleri çıkararak çırılçıplak kaldı. Kadın araç sürücülerinin ve içindeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında korkulukları aştı.

Ayağındaki beyaz çoraplarıyla dikkat çeken kadın korkulardan aşağıya sarktı. Bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün intihar girişiminde bulunan kadına seslenerek, "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" diye seslendiği duyuluyor.

İhbar üzerine köprüde görev yapan polisler kadının olduğu noktaya geldi. Polisler kadını ikna ederek eylemini sonlandırmasını sağladı. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.