Köprüden düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ki 15 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düşen kamyon şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu ortaya çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Günaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Nezir Y.'nin kontrolünü kaybettiği kamyon, 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.