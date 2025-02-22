Köprüden uçtu 1 kişi öldü

Kaynak: İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoldan çıkan otomobil köprünün bariyerlerine vurarak dereye uçtu. Kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kasaba Kaş yolu Uğrar Mahallesi Felen Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Kaş yönüne giden Yasin Erdoğan yönetimindeki 07 TCC 81 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprünün bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kaza yerinden geçen başka sürücülerin fark etmesi üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi.

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Kazada dereye uçan aracın sürücüsü Yasin Erdoğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Erdoğan'ın cansız bedeni kaza yerine gelen cenaze aracına konuldu. Kazayı duyan yakınları kaza yerine akın etti.

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