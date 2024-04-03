Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözünün anlamı nedir?

Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir amaca ulaşmak için geçici olarak hoşgörülü veya yapıcı olmayan bir tavır sergileme durumunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişinin belirli bir durumdan veya zorluktan kurtulana kadar, normalde yapmayacağı veya kabul etmeyeceği bir davranışı geçici olarak sergilemesi anlamına gelir.

KÖPRÜYÜ GEÇİNCEYE KADAR AYIYA DAYI DERLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Borcumuzu ödemek için Bilal'den para istemek zorundayız sorun çıkarma, köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler."