Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözünün anlamı nedir?
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir amaca ulaşmak için geçici olarak hoşgörülü veya yapıcı olmayan bir tavır sergileme durumunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişinin belirli bir durumdan veya zorluktan kurtulana kadar, normalde yapmayacağı veya kabul etmeyeceği bir davranışı geçici olarak sergilemesi anlamına gelir.

KÖPRÜYÜ GEÇİNCEYE KADAR AYIYA DAYI DERLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Borcumuzu ödemek için Bilal'den para istemek zorundayız sorun çıkarma, köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler."

Son Haberler
Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı Spor
Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı
100 milyon liralık kaçakçılık girişimine darbe Gündem
100 milyon liralık kaçakçılık girişimine darbe
Son dakika.. Malatya’da deprem Gündem
Son dakika.. Malatya’da deprem
Manisa'yı kaybeden MHP'li başkan belediyenin kasasından para aktarmaya çalıştı Siyaset
Manisa'yı kaybeden MHP'li başkan belediyenin kasasından para aktarmaya çalıştı
Safra kesesi böbrek ve mesane sorunlarına iyi gelen ot Şifalı Bitkiler
Safra kesesi böbrek ve mesane sorunlarına iyi gelen ot
Otelin avlusundan 650 yıllık kale çıktı Kültür Sanat
Otelin avlusundan 650 yıllık kale çıktı