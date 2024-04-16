Köpürgen otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Erhan Songür
Köpürgen otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
Şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan köpürgen otunun mucize faydaları dikkat çekti.

Günümüzde, insanlar sağlıklarını daha doğal yollarla koruma ve sağlık sorunlarına çare bulma eğiliminde olduklarından, organik ürünlere olan rağbet artmaktadır.

Özellikle şifalı otlar arasında yer alan köpürgen otu, mucizevi sağlık yararlarıyla öne çıkmakta.

Bu faydalar arasında şunlar bulunmaktadır:

İdrar artırıcı özelliği vardır.

Bronşit ve kuru öksürük durumlarında balgam sökücü olarak işlev görür.

Terlemeyi teşvik eder.

Kullanım Talimatları:

İki tatlı kaşığı köpürgen otu bir demliğe eklenir.

Üzerine 300-500 ml kaynar su dökülür.

5-10 dakika demlenmeye bırakılır.

Daha sonra süzülerek tüketilir.

UYARI: Sabunotu kökü çayının aşırı dozda tüketilmesi mide ve bağırsaklarda rahatsızlığa yol açabilir. Ancak normal dozlarda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

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