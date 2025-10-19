Çaycuma ilçesi Koramanlar köyünde, dün öğle saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki bir su kuyusunun içinde hareketsiz bir ceset görünce durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Su kuyusunun içinde ve çevresinde detaylı inceleme yapan ekipler, bulunan cesedin genç bir kıza ait olduğunu tespit etti.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarını tamamlamasının ardından, genç kızın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla kesin sonuçlar için otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.