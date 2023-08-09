Kore gazisi Bokuman kilisede düzenlenen törenle defnedildi

94 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle ölen Kore gazisi Vasil Bokuman, Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan Profitis İlias Kilisesi'nde tören düzenlendi. Vasil Bokuman'ın tabutu Türk bayrağı ile sarıldı.

1950 yılında, 1'inci Kore Tugayı Topçu Taburunda, savaşın önemli Komutanlarından Üsteğmen Mehmet Gönenç'in askerlerinden olan Vasıl Bokuman'ın cenaze törenine Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, İstanbul Garnizon Komutanlığı adına Tuğgeneral İlker Öztürk, Gaziler Derneği üyeleri ve çok sayıda askeri personel katıldı. Tören sonrası Kore Gazisi Vasil Bokuman'ın cenazesi defnedilmek üzere Profitis İlias Rum Ortodoks Mezarlığı'na götürüldü.

"KORE DÖNÜŞÜNDE 'AYLA' BENZERİ BİR OLAYLA KARŞILAŞMIŞTI"

Tören sonrası konuşan Kore gazisi Zafer Murat Çetintaş, "Diğer Kore gazilerimiz gibi önemli. Çünkü onun bir tarafı da Ortodoks olmasıydı. Bu ülkenin yurttaşlarından biriydi ve bu ülkeyi çok seviyordu. 'Ben öz Türk'üm.' diyordu. Ortodoks olması bir şey ifade etmiyordu. Kore'de Türkler için Türklerle birlikte savaştılar. Yaşadığı birçok şeyi bana anlatıyordu, bunlardan en önemlisi Kore dönüşünde 'Ayla' benzeri bir olayla karşılaşmıştı. Koreli bir çocuğu bavuluna koyup, gemiyle Türkiye'ye getirmek isterken yakalanmıştı. Yakalandığında da Ankara ve İstanbul'da ne yapacaklarını düşünürlerken 1950'li yılların Yunan Kraliçesi o çocuğu himayesine aldı ve bir yaşamı kurtarmış oldu. O çocukla da zaman zaman görüşüyorlardı. Kendisi aynı zamanda Yunanistan vatandaşıydı, orada da bir süre yaşayıp oradan da emekli olmuştu. Kunu-ri ve Kumyangjang savaşında savaşmış onurlu bir askerdi. Meşhur topçu Mehmet Üsteğmen'in birliğinde bir kaybolan arkadaşını arama talimatı verilen ve geriye o arkadaşını aramaya giderken Mehmet Üsteğmen, Kuzey Kore tarafından kuşatılınca buranın bombalanması gerektiğini ifade edip kendisi, askerleri ve Kuzey Korelilerle birlikte bombalanma emrini verince hepsi vefat etti. Ancak Vasil, arkadaşını aramak için geri döndüğü için kurtulmuştu. Bu nedenle her zaman 'Ben geriye arkadaşımı aramaya gitmeseydim. Ben de yok olup gidecektim' derdi" diye konuştu.

'SİZ ASKERLİK Mİ YAPTINIZ, BİZ NELER GÖRDÜK'

Bokuman'ın yeğeni Sofia Özer Bokuman ise, "Yaşadıklarını, her şeyi anlatırdı bize. Çok iyi neşeli bir insandı. Benim oğlum askere gidecekti, Çanakkale'de ona 'Siz askerlik mi yaptınız, biz neler gördük.' diye hep anlatırdı" dedi.

Cenaze törenine katılan İstanbul Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Woo Sung Lee de, "İlk önce yakınlarına baş sağlığı dilemek istiyoruz. Kore savaşı zamanında Türkiye Kore'ye yaklaşık 20 bin genç asker göndermişti. Ve Kore'de özgürlük için, demokrasi için, bizim için savaşmıştı. O yüzden Türkiye bizim için en önemli kardeş ülkedir, kan kardeşidir. Biz Kore halkı olarak, Türk gençlerinin bizim için verdiği bu yüce fedakarlığı hiçbir zaman unutmadı ve ileride de hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.