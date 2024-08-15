Koreli turistin Türk hamamıyla imtihanı. Pamuk gibi yaptı

Türkiye'ye gelen Koreli bir turist, Türk hamamı deneyimi yaşamak istedi.

Tellağın kendisini keselediği anları paylaşan Koreli turistin gönderisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kullanıcıların büyük bir bölümü, gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Türkiye'ye gelen Koreli bir turist, Türk hamamını ziyaret edince sosyal medya açısından oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Hamam deneyimini sosyal medyada paylaşan Koreli turist, tellağın kendisini keselediği anları gösterdi.

Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Pamuk gibi yaptı" yorumunu ekledi.

Bir başka kullanıcı ise, "İzlerken rahatladım" yorumunu yaptı.