Korelileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 37. kilometresindeki Akçabelen Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EYÜP EYİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki Eyüp Eyi (40), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybetti olarak belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüste bulunan 5 Koreli turist, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat T., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazadan hayatını kaybeden Eyüp Eyi'nin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüsün, Kapadokya'dan Antalya'ya gitmekte olan Koreli turistleri taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.