Körfez Belediyesi mezarlıklarda fidan dağıttı

Körfez Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda fidan ve çiçek dağıtma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için kurulan stantlarda defne fidanı dağıtımı yapıldı.

Günler öncesinden mezarlıkları temizleyen, bakımlarını yapan Körfez Belediyesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara da yardımcı oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Şefliğine bağlı ekipler, ilçe genelindeki mezarlıklarda gün boyu fide dağıtımı gerçekleştirecek. Asri Mezarlığı başta olmak üzere tüm mezarlıklarda gerçekleştirilen dağıtımlarla ilgili vatandaşlar da teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan da dağıtımlara katılarak vatandaşlara çiçek takdim etti.