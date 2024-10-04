Körfez’de kantinlere sıkı denetim

Kaynak: İHA
Körfez’de kantinlere sıkı denetim

Körfez'de zabıta ekipleri, ilçenin tüm okullarındaki kantinlerde denetim yaptı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.

İŞLETME SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Fiyat kontrolleri de yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat, gıda üretim sertifikası, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar, fiyat tarifesi, hijyen gibi başlıklar ön planda tutuldu. Denetim sırasında kantin işletmecilerine, hijyen standartları ve öğrencilere sağlıklı ürün sunmanın önemini vurgulanarak, işletme sahipleri bilgilendirildi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda güvenli gıdaya ulaşmaları amacıyla yapılan denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

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