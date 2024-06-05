Körfez'de meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları güçlükle de olsa kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın etkisiyle otomobil neredeyse kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ve acil servis ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, yaralıların hızla müdahale edilmesi mümkün oldu.