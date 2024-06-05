Körfez'de meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi

Kaynak: İHA
Körfez'de meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki D100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybederek şiddetli bir şekilde hasar görmesi sonucu, 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları güçlükle de olsa kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın etkisiyle otomobil neredeyse kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ve acil servis ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, yaralıların hızla müdahale edilmesi mümkün oldu.

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