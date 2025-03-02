Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı

Kocaeli’nin Körfez belediyesi Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla bu yıl da Hacivat ile Karagöz oyunu ile unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe ilgi de yoğun oldu. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı, çocuklarla birlikte oyunu izledi. Başkan Söğüt, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da çocuklarımızı unutmadık.

Ay boyunca sürecek etkinliklerin ilkinde bir aradayız. Sizlerin mutluluğunu gördükçe de bizler mutlu oluyoruz. Her hafta Cuma ve cumartesi akşamları sizlere özel etkinliklerimiz olacak. Sizlerin neşesi, kahkahası ve mutluluğu ile ramazan akşamlarımız daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı

Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı

Körfez’de Ramazan coşkusu! Hacivat ve Karagöz oyunu ile başladı

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