Körfeze giden uçaklar İstanbul'a yönlendirildi

Kaynak: DHA
Körfeze giden uçaklar İstanbul'a yönlendirildi

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırı düzenlemesinin ardından Avrupa'dan Katar'a giden sefer yapan uçaklar İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi.

İran'ın ABD'nin saldırılarına karşılık Katar ve Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından Avrupa'dan Katar'ın başkenti Doha'ya sefer yapan uçaklar, Türkiye'ye yönlendirildi.

Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

TÜRK HAVA YOLLARI DA ETKİLENDİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dubai'ye gitmek için havalanan TK760 kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı da, hava sahasının kapatılması üzerine Antalya üzerinden İstanbul'a geri döndü. AJet'in ise Dammam, Dubai ve Sharjah şehirlerine bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

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