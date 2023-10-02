Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 100 gün bitti

100 gün önce tatile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde, köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıkan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 100 gün sona ererken, ekonomistten hala bir iz bulunamadı.

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 100 gün bitti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, 100'üncü gününe ulaştı. Bu zamana kadar 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı ancak Berzeg'e ait hiçbir iz bulunamadı.

ÜMİTLER TÜKENDİ

Ekip sayısı 40'a düşürülürken, umutlar tükendi, ihbarlar da kesildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Maalesef hiçbir gelişme yok. Berzeg'e ulaşmak için kendimize yeni bir strateji belirleyeceğiz" dedi. Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 100. gününe ulaşırken, artık bir ihbar da yapılmıyor.

Ümitler tükenirken, arama çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ise 40'a düşürüldü. Trabzon'dan, Balıkesir Valiliği'ne atanan İsmail Ustaoğlu da Gönen'e gelip, Kaymakam Arslan Yurt'tan, brifing aldı.

Vali Ustaoğlu, "Resmi ve sivil ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Berzeg'e ulaşmak için kendimize farklı bir strateji belirleyeceğiz" dedi

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