Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir?
atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İş yapmaya korkan tüccarın, kendisini gelebilecek zarardan korumuş olmasına rağmen kazanç sağlayamayacağını anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bazen daha çok kazanca ulaşabilmek için gözü kara olmak ve risk almak gerekir.

KORKAK BEZİRGAN NE KADAR EDER NE ZARAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kıza sevdiğini söyleyemezsen gider başkasıyla evlenir sende öylece izlersin, korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar."

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