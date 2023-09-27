Korkudan kimsenin söylemediği karikatür çizildi. İşte o karikatür

Usta karikatürist Emre Ulaş, korkudan kimsenin söylemediği karikatürü çizdi.

Korkudan kimsenin söylemediği karikatür çizildi. İşte o karikatür

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, korkudan kimsenin soramadığı o soruyu karikatürüne taşıdı.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

emre-ulas-korkudan-kimsenin-soylemedigi-karikaturu-cizdi.jpeg

Karikatürde bir gazeteci, "Efendim neden yeni anayasa?!" diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyor. Anayasanın üzerine çıkarak soruya yanıt veren Erdoğan, "Çünkü bu eskidi artık!." diyor.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Seçimden sonra 'yeni anayasa' hedefi için harekete geçen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni anayasa için tüm kapıları çalacaklarını söyleyen Erdoğan, "Nazlanmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdoğan ve AKP'nin çıkışları, muhalefet tarafından mültecilere anayasal taban kazandırmak için yapılan bir hamle olarak değerlendirilmişti.

İlgili Haberler
İktidarı da muhalefeti de güldürecek karikatür. Emre Ulaş yan masanın ikramını çizdi
İki rakip takımın arkasındaki gücü çizdi. Emre Ulaş orantısız gücü hicvetti
Filenin Sultanları hiç böyle güzel çizilmemişti. Aşk olsun sana Emre Ulaş aşk olsun
Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi