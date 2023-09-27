Korkudan kimsenin söylemediği karikatür çizildi. İşte o karikatür

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, korkudan kimsenin soramadığı o soruyu karikatürüne taşıdı.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

Karikatürde bir gazeteci, "Efendim neden yeni anayasa?!" diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyor. Anayasanın üzerine çıkarak soruya yanıt veren Erdoğan, "Çünkü bu eskidi artık!." diyor.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Seçimden sonra 'yeni anayasa' hedefi için harekete geçen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni anayasa için tüm kapıları çalacaklarını söyleyen Erdoğan, "Nazlanmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdoğan ve AKP'nin çıkışları, muhalefet tarafından mültecilere anayasal taban kazandırmak için yapılan bir hamle olarak değerlendirilmişti.