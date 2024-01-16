Korkularımızı nasıl yenebiliriz

Kaynak: DHA
Korkularımızı nasıl yenebiliriz
Korkular, hayatımızın bir parçasıdır ve herkes zaman zaman korku yaşar. Ancak bu korkuların üstesinden gelmek ve onları yönetmek mümkün. İşte korkularınızı yenmenin yolları...

ZAMAN AYIRIN

Korku ve endişe ile dolu olduğunuzda düşünmek zor olabilir. Kendinize zaman ayırarak fiziksel olarak sakinleşmeye çalışın.

PANİKLE BAŞA ÇIKIN

Kalp atışlarınız hızlandığında veya elleriniz terlediğinde, bununla savaşmak yerine, hissettiğinizi kabullenin ve derin nefesler alın.


KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN

Korkularınızdan kaçmak onları daha korkutucu yapar. Korktuğunuz şeyle yüzleştiğinizde, korku azalmaya başlar.

EN KÖTÜSÜNÜ HAYAL EDİN

Olabilecek en kötü şeyi hayal etmeye çalışın ve sonra bunun gerçekleşmesini düşünün. Korku, onu ne kadar kovalarsanız o kadar kaçar.

KANITLARA BAKIN

Korkulu düşünceleri sorgulamak bazen yardımcı olabilir. Örneğin, asansörde sıkışıp kalma korkunuz varsa, bunun gerçekleştiğine dair bir örnek duyup duymadığınızı kendinize sorun.

MÜKEMMEL OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Hayat streslerle doludur, ancak birçok kişi hayatlarının mükemmel olması gerektiğini düşünür. Kötü günler ve aksilikler her zaman olacaktır ve hayatın karmaşık olduğunu hatırlamak önemlidir.

MUTLU BİR YER HAYAL EDİN

Gözlerinizi kapatın ve güvenli ve sakin bir yer hayal edin. Bu, bir plajda yürüyüş yapmak veya yanınızda kedinizle yatakta kıvrılmak olabilir.

KONUŞUN

Korkularınızı paylaşmak, onların korkutuculuğunu büyük ölçüde azaltır. Bir partner, arkadaş veya aile üyesiyle konuşamıyorsanız, bir yardım hattını arayın.

Bu ipuçları, günlük korkularınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Eğer korkularınız gitmiyorsa, bir uzmandan yardım istemekten çekinmeyin.

Uzmanlar, danışmanlık, psikoterapi veya çevrimiçi bir zihinsel sağlık hizmeti aracılığıyla yardım sağlayabilir. Korkularınızla başa çıkarken kendinize karşı nazik olun ve her adımda sabırlı olun. Unutmayın, korkularınızı yenmek için attığınız her adım, sizi daha güçlü ve cesur bir birey yapar.

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