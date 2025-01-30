Korkunç kaza can aldı: İşçi servisi alt geçitte devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korkunç kaza can aldı: İşçi servisi alt geçitte devrildi

Denizli'de korkunç bir kaza yaşandı. Cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü alt geçitte devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır 19kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Pamukkale ilçesinde Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işçiler bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışıyordu.

İşçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı.

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Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza can aldı: İşçi servisi alt geçitte devrildi

Korkunç kaza can aldı: İşçi servisi alt geçitte devrildi

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