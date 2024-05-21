Korkunç kaza! Yoldan çıkıp metrelerce yükseklikten düştü

Kaynak: AA
Korkunç kaza! Yoldan çıkıp metrelerce yükseklikten düştü
Çorum'da yoldan çıkarak istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y. (58) idaresindeki 19 ACK 701 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu, Danaderesi mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta çıkan küçük çaplı yangın, diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (74) ve F.Ş. (43) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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