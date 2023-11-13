Korkunç rapor ortaya çıktı, 20 yılda büyüyen tarım değil, çiftçinin isyanı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, konuşan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, çiftçilerin yaşadığı sorularla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: ANKA
Korkunç rapor ortaya çıktı, 20 yılda büyüyen tarım değil, çiftçinin isyanı

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine, "Çiftçimizin borcu 535 milyar TL seviyesindedir. 2002 yılına göre bu borç 200 kat artmıştır. 2022 verilerinde tarımsal hasıla 972,3 milyar TL seviyesinde kalmıştır. Bu veriye göre, yirmi yılda çiftçi borcu 200 kat artarken tarımsal hasıla yani çiftçinin üretimi 25 kat artmıştır. Bu durum, çiftçimizin fakirleştirildiğinin bir başka göstergesidir" dedi.

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Kayalar, konuyla alakalı yaptığı açıklamada

"Elde edilen bilgilere göre bizim elde ettiğimiz bilgilere göre çiftçimizin borcu 535 milyar TL seviyesindedir. 2002 yılına göre bu borç 200 kat artmıştır. 2022 verilerinde tarımsal hasıla 972,3 milyar TL seviyesinde kalmıştır. Bu veriye göre, yirmi yılda çiftçi borcu 200 kat artarken tarımsal hasıla yani çiftçinin üretimi 25 kat artmıştır. Sayın Bakan'ın baştaki sunumundaki rakam için bunu ifade etmek istiyorum. Bu durum, çiftçimizin fakirleştirildiğinin bir başka göstergesidir. Özellikle Ziraat Bankası'na olan çiftçi borçları yeniden gözden geçirilerek faizsiz şekilde yapılandırılmalıdır. Bunu bütün değerli Komisyon üyelerine de özellikle ifade etmek istiyorum. Çiftçi, bu borçların altından kalkamaz. Bu hayat pahalılığında, bu enflasyonun yüksekliğinde, Ziraat Bankası başta olmak üzere, çiftçilerimizin tarımla ilgili borçlarına faizsiz olarak yeniden bir yapılandırma yapılması , güncel konu olarak, birinci öncelikli konulardan birisidir" ifadelerini kullandı.

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