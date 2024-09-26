Korkunç su aygırı saldırısı: Mucizevi kurtuluş hikâyesi

Zambiya’da kano turu sırasında yaşanan su aygırı saldırısı, 63 yaşındaki Roland Cherry ve eşi Shirley’nin hayatını sonsuza dek değiştirdi. İngiltere'nin Warwickshire kentinden gelen çift, Kafue Nehri boyunca düzenlenen bir grup kano gezisine katıldıkları sırada beklenmedik bir saldırıya uğradı. Olay, safarinin ikinci ayağının dördüncü gününde gerçekleşti. Cherry çifti, Victoria Şelaleleri'nden başlayarak Zambiya, Malavi ve Mozambik kıyılarından geçerek Güney Afrika'ya uzanan maceralı bir yolculuk içindeydi. Ancak, nehirdeki beş kanodan biri olan Roland ve Shirley'nin kanosunu su aygırı saldırıya uğratarak sudan havaya fırlattı.

Roland Cherry, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Kano büyük bir gürültüyle sallandı, tıpkı bir araba kazasına benziyordu. O an ölmeye hazır olmadığımı düşündüm," dedi. Su aygırının saldırısı sırasında eşi Shirley nehir kıyısına kadar yüzmeyi başardı, ancak Roland ağır yaralanmıştı. Roland verdiği demeçte "Su aygırı beni çeneleriyle yakaladı ve nehrin dibine çekti. O an zamanımın dolduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Roland, saldırının şiddetiyle omzunun çıktığını ve bedeninde ciddi ısırık yaraları oluştuğunu "Her iki bacağımda, sol tarafımda ve sağ omzumda derin yaralar vardı. Çok kötü durumdaydım" cümleleriyle anlattı.

KURTARMA VE TEDAVİ: ZAMANLA YARIŞ

Şans eseri Roland, çevredeki köy halkının hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Olay yerinden yaklaşık 25 dakika uzaklıkta bulunan Chirundu köyüne götürülen Roland, burada kısa bir müdahale gördükten sonra Mtendere Misyon Genel Hastanesi'ne sevk edildi. Roland, bu küçük Afrika hastanesinin hayatını kurtardığını belirtti. "Hastaneye vardığımızda, ekip hiç vakit kaybetmeden beni ameliyathaneye aldı. Eğer bu kadar hızlı davranmasalardı, sepsis olasılığı çok yüksekti ve bu durum ölümcül olabilirdi" dedi. Roland, hastanenin sunduğu şefkat ve ilgiye minnettar olduğunu dile getirdi.

Zimbabve'den Johannesburg'daki Milpark Hastanesi'ne nakledilen Roland, burada da "birinci sınıf" bir tedavi gördüğünü belirtti. Şu anda İngiltere'nin Warwickshire kentindeki evinde iyileşme sürecini sürdüren Roland, iyileşirken Mtendere Hastanesi'ne olan borcunu ödemek için harekete geçti. Just Giving sayfasında başlattığı bağış kampanyasında, hastane için şimdiye kadar 20.000 dolardan fazla para topladığını belirtti. Giving ayrıca “Mtendere Hastanesi'ne olan borcumu asla unutmayacağım. Bu insanların nezaketi hayatımı kurtardı ve onlara karşı sorumluluğumu yerine getirmek istiyorum” dedi.

Su aygırları hakkında 25 şaşırtıcı gerçek

DOĞANIN GÜCÜ VE BİR ANNENİN KORUMA İÇGÜDÜSÜ

Roland, saldırının ardından yaptığı araştırmalarda, kendisine saldıran su aygırının bir anne olduğunu ve yavrusunu korumak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öğrendi. "Doğal dünyayı görmek için oradaydık, ama bu kadar yakından görmek istemezdim" diyerek yaşadığı tecrübeyi paylaştı ve "Su aygırlarına kızgın değilim, ama yaşadığım bu olaydan hiç hoşlanmadım" diye konuştu.

Hayatını borçlu olduğu hastane için para toplayan Roland, bu saldırının sadece doğanın bir parçası olduğunu kabul ederek, bu deneyimi bir bağış toplama etkinliği aracılığıyla insanlara anlatmayı planlıyor.