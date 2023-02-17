Korkunun yarar ve zararları neler?

Korku durumunda göz bebeklerinin büyüme ihtimali var. Korku hissettiğimizde beynimiz "fight or flight" tepkisini açığa çıkarır ve bu tepki göz kaslarının kasılmasına neden olabilir. Bu kasılma göz bebeklerinin büyümesine neden olabilir. Aynı zamanda göz bebeklerinin büyümesi, gözün dış etkenlere daha fazla ışık almasına ve görme kapasitesinin artmasına neden olabilir, böylece korktuğumuz şeyi daha iyi görebilmemize yardımcı olabiliyor.



KORKU ALTA NASIL KAÇIRTIYOR



Korku veya tehlike hissettiğimizde vücudumuzda fiziksel bir tepki meydana gelir. Bu tepki, vücudumuzun savunma mekanizması olarak adlandırılan "fight or flight" response'u olarak bilinir. Bu tepki, vücudumuzun kendini koruma içgüdüsüdür ve hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, terleme gibi belirtileri içerir. Aynı zamanda, bazı insanlar korku veya tehlike hissettiklerinde altlarına işeme eğiliminde olabilirler. Bu durum, vücudun kaygı veya endişe durumunda daha güvende hissetmek için yapılan bir davranıştır.

KORKUNCA TANSİYON DÜŞER Mİ?

Evet, korku veya tehlike hissettiğimizde vücudumuzda tansiyon artar. Ancak, bu tansiyon artışı süresince bazı insanlar korku veya stres durumunda tansiyon düşüşü de yaşayabilirler. Tansiyon düşüşü, vücudun savunma mekanizması olarak "fight or flight" response'unun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Tansiyon düşüşü, kalp atışı ve nefes alma hızındaki artışla birlikte ortaya çıkan bir fiziksel tepkidir ve vücudun kendini koruma içgüdüsüne dayanır.

KORKUNCA HIÇKIRIK SONA ERER

Korkunca hıçkırık geçebilmesi, vücudun stres veya korku durumlarına cevap verme mekanizmasıyla ilgilidir. Stresli veya korkunç bir durumda, vücut endorfin ve adrenalin gibi hormonlar salgılar. Bu hormonlar, kalbin hızlandığı, nefesin hızlandığı veya kasların gerildiği gibi fiziksel ve psikolojik değişimlere neden olabilir. Bunların yanı sıra, korku veya stresli bir durumda, nefes alma yolları ve mide kasları da gerilir. Hıçkırma, bu kasların kontrolsüz bir şekilde çalışması sonucu ortaya çıkan bir reflekstir. Bu nedenle, korkunca hıçkırma, vücudun stresli veya korkunç bir durumla başa çıkmak için verdiği tepki olarak değerlendirilir. Eğer hıçkırma sık veya aşırı bir şekilde meydana geliyorsa, bir uzmana danışmanız önerilir.



KORKUNCA ANNE SÜTÜNÜ KESİYOR

Evet, annenin korkması veya stresli olması süt salgısını etkileyebilir. Stres hormonu olan adrenalin, prolaktin hormonunun üretimini engelleyebilir. Prolaktin, anne sütü üreten bir hormon olduğundan, stresli bir ortamda süt salgısı azalabilir. Ancak, bu durum geçici olabilir ve annenin rahatlamasıyla süt salgısı normalleşebilir.



ANNE KORKUNCA BEBEK HİSSEDİYOR



Evet, bebekler annenin korkularını ve stresini hissedebilir. Anne bedenindeki hormon değişiklikleri veya vücut dilindeki değişimler bebeğin korkularını veya stresini etkileyebilir. Bu nedenle, annelerin kendilerini rahat tutmaya çalışmaları ve bebekleriyle olabildiğince sıcak ve güvenli bir ortam yaratmaları önemlidir.