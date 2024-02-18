Korkusundan havada asılı kaldı

Kayak denince akla gelen başlıca yerlerden biri olan Uludağ’da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Arkadaşıyla Uludağ’ın tepesine telesiyejle çıkmak isteyen genç, fikrinden cayınca olanlar oldu. Telesiyejin hareketlenmesiyle panik yapıp korkan genç, inmek istedi. İnmek istemesiyle beraber boşluğa gelen telesiyejde bir süre asılı kalan genç, panik dolu anlar yaşadı.

Kısa süre sonra telesiyeji durduran çalışanlar, genci kurtarmak için geriye doğru hareket ettirmeye çalıştı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, havada asılı kalan genç, çalışanların da yardım etmesi ile filenin üzerine iniş yaptı.

Vatandaşların büyük bir sevinç yaşadığı anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.