Korkutan anlar! Tofaş tünelde devrildi

Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı 2 Tüneli'nde yaşanan kazada Mustafa K. (20); idaresindeki 67 SH 187 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Otomobil tünel içerisinde kayarak devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlıca müdahale ettiği aracın elektrik bağlantısı kesildi. Yakıt sızan yola talaş dökülerek yol güvenliği alındı.

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Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Kozlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ulaşımı kontrollü sağladı. Sağlık ekipleri ise elinden yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

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Yaralanan Mustafa K., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.